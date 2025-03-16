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Царьград

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Болсонару и его сторонники призывают к амнистии для осужденных за переворот

Болсонару и его сторонники призывают к амнистии для осужденных за переворот

В Рио-де-Жанейро тысячи сторонников экс-президента Жаира Болсонару собрались у пляжа Копакабана, требуя амнистии для осужденных за попытку переворота в 2023 году.

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