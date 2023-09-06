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Балицкий сообщил об отходе подразделений ВС России из Работино на заранее подготовленные позиции

Балицкий сообщил об отходе подразделений ВС России из Работино на заранее подготовленные позиции

Подразделения российской армии, держащие оборону на линии Работино-Вербовое на Запорожском направлении, оставили Работино и отошли на прилегающие господствующие высоты, заняв заранее подготовленные позиции.

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