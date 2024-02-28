В Госдуме предложили денонсировать соглашение Шеварднадзе – Бейкера, согласно которому проходит разграничение вод в Беринговом проливе между Россией и США.
Зачем Россия собирается заново делить с США Берингов пролив
Комментарии
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АА
Алекс Архипов
И пусть возместят потерянную выгоду.
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12 час.
ВТ
Василий Топчий
Очередное- выдавать желаемое за действительное. Поживём- увидим.
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11 час.
Владимир Ахтырченко
Наши смелые депутаты Аляску собирались вернуть, а тут просто границу восстановить - сколько страшилок напридумали (Готовый список для ФСБ).
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6 час.
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