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Зачем Россия собирается заново делить с США Берингов пролив

Зачем Россия собирается заново делить с США Берингов пролив

В Госдуме предложили денонсировать соглашение Шеварднадзе – Бейкера, согласно которому проходит разграничение вод в Беринговом проливе между Россией и США.

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
И пусть возместят потерянную выгоду.
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12 час.
ВТ
Василий Топчий
Очередное- выдавать желаемое за действительное. Поживём- увидим.
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11 час.
Владимир Ахтырченко
Наши смелые депутаты Аляску собирались вернуть,  а тут просто границу восстановить - сколько страшилок напридумали (Готовый список для ФСБ).
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6 час.

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