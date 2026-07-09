Командир батальона 36-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Скорпион заявил, что украинские оккупанты не могут логистически обеспечить себя в Красном Лимане.
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