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«Крылья Советов» сообщили, что «Матч ТВ» принес извинения клубу за высказывания Губерниева

«Крылья Советов» получили ответ от телеканала «Матч ТВ» по поводу высказываний комментатора Дмитрия Губерниева в адрес игроков самарской команды, сообщает пресс-служба клуба.

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