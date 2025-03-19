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Польша планирует использовать до миллиона противопехотных мин на границе с Россией

Польша планирует использовать до миллиона противопехотных мин на границе с Россией

Министерство обороны Польши рассматривает производство до миллиона противопехотных мин для использования на границах с Россией и Белоруссией.

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