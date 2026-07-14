Месси против Кейна: полуфинал ЧМ-2026 покажут в амфитеатре парка «Краснодар»В ночь с 14 на 15 июля на поле стадиона Mercedes-Benz Stadium в Атланте встретятся сборные Англии и Аргентины — этот полуфинальный поединок определит одного из финалистов чемпионата мира.