Jerusalem Post: Кнессет Израиля одобрил законопроект о запрете работы БАПОР

Кнессет (парламент) Израиля одобрил законопроект, который направлен на запрет деятельности на территории страны Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
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