Депутат призвал ограничить гонорары артистов на новогодних «Огоньках»

С заявлением выступил Игорь Антропенко Депутат Государственной думы РФ Игорь Антропенко призвал руководство телеканалов меньше платить артистам за участие в новогодних «Огоньках» из-за спецоперации, сообщает РИА Новости.
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