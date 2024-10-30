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Петербургский дневник

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Депутат призвал ограничить гонорары артистов на новогодних «Огоньках»

Депутат призвал ограничить гонорары артистов на новогодних «Огоньках»

С заявлением выступил Игорь Антропенко Депутат Государственной думы РФ Игорь Антропенко призвал руководство телеканалов меньше платить артистам за участие в новогодних «Огоньках» из-за спецоперации, сообщает РИА Новости.

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Комментарии
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Галина Малыхина
Если &quot;огонёк&quot; будет как последние, то это вообще выброшенные на ветер деньги. Большинство уже давно не смотрят это, простите за выражение, дерьмо. Всё похоже на развлекуху для себя &quot;любимых&quot;...
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14 час.
y
yury
Уже лет 10 не смотрим семьей эту видеопомойку.
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13 час.

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