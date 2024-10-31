Жителя Благовещенска поймали при попытке сдать экзамен на водительские права с помощью микронаушника

Власти Амурской области расследуют инцидент, когда местный житель пытался сдать теоретический экзамен на получение водительских прав с помощью специального оборудования, которое было заказано через Интернет.
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