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Жителя Благовещенска поймали при попытке сдать экзамен на водительские права с помощью микронаушника

Жителя Благовещенска поймали при попытке сдать экзамен на водительские права с помощью микронаушника

Власти Амурской области расследуют инцидент, когда местный житель пытался сдать теоретический экзамен на получение водительских прав с помощью специального оборудования, которое было заказано через Интернет.

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