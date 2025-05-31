На квасе или кефире: диетолог поставила точку в споре об окрошке

Заправлять окрошку одинаково полезно как кефиром, так и квасом. Такое мнение выразила директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии