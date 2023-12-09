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День, когда олени сбрасывают рога: 10 декабря празднуют Романов день и Зимнее Знамение

День, когда олени сбрасывают рога: 10 декабря празднуют Романов день и Зимнее Знамение

День, когда олени сбрасывают рога: 10 декабря празднуют Романов день и Зимнее Знамение Марина Онегина10 декабря в России отмечают уникальный праздник, совмещающий в себе два значимых события: Романов день и Зимнее Знамение.

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