«Враг отходит, теряет хватку»: боец СВО из Челнов рассказал о ситуации на передовой

Военнослужащий с позывным Фергана находится в очередном краткосрочном отпуске в Набережных Челнах. Он решил навестить главу администрации Комсомольского района Ленара Ахметзянова, сказать «спасибо» за рации.
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