НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

25 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Петросов
    Не понятно, кто выдал на редкость тупую фразу из текста автор или Митрополит: "Эта система была выстроена не большеви...Митрополит Кирилл...
  • Раиса Мелькумова
    У моей знакомой сын с двумя детьми переехал в Казань и очень доволен, прибрели жилье и в Москву не хотят возвращаться.«Опыт не требуетс...
  • Сергей Храмов
    В России нужно вводить серьезные штрафы начиная с 1 млн.р. для наших СМИ за вставление иностранных слов без перевода ...В День народного ...

«Враг отходит, теряет хватку»: боец СВО из Челнов рассказал о ситуации на передовой

«Враг отходит, теряет хватку»: боец СВО из Челнов рассказал о ситуации на передовой

Военнослужащий с позывным Фергана находится в очередном краткосрочном отпуске в Набережных Челнах. Он решил навестить главу администрации Комсомольского района Ленара Ахметзянова, сказать «спасибо» за рации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх