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Ипотека по-забайкальски: платить 83 тысячи в месяц ради квартиры

Ипотека по-забайкальски: платить 83 тысячи в месяц ради квартиры

По данным РИА Новости, по состоянию на август 2026 года взять кредит на квартиру могут позволить себе 22,2% семей региона.

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