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США проведут консультации с другими странами для укрепления военного потенциала Украины

US Navy/via Globallookpress.com Американская сторона инициировала консультации с участием других стран, которые будут посвящены укреплению обороноспособности Украины.

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