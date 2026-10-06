Экс-следователь Яндиев: можно восстановить маршрут Усольцевых с данными о погоде

Метеорологи могли бы помочь следствию в поисках пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых, а именно: рассчитать их предполагаемый маршрут в непогоду.
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