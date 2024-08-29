В ДНР ВФУ с 19 по 26 августа повредили или разрушили 92 гражданских объекта

От обстрелов ВФУ с 19 по 26 августа было повреждено 14 объектов гражданской инфраструктуры, 71 жилое домостроение и семь транспортных средств, 26 августа сообщает Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) в ДНР в своем Telegram-канале.