Тамбовский «Спартак» победил на выезде благодаря дублю Купцова

Фото: ФК «Спартак» Тамбов Читайте также: ХК «Тамбов» представил новый тренерский штаб перед стартом сезона Тамбовский «Спартак» вернулся на победный путь Под Тамбовом впервые прошёл Агрозабег Красно-белые увезли три очка из Саранска, обыграв «Шумбрат» со счётом 2:1.