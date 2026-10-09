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Газета.ру

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112: в Москве задержали водителя Toyota Land Cruiser, устроившего массовую аварию

112: в Москве задержали водителя Toyota Land Cruiser, устроившего массовую аварию

В Москве задержали водителя, который влетел в припаркованные машины и скрылся. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

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