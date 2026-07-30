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«Фулхэм» купит Гонсало у «Реала» за 70 млн евро. Клубы договорились (COPE)

Гонсало Гарсия Торрес перейдет в « Фулхэм ».  Английский клуб достиг договоренности с « Реалом » о трансфере 22-летнего нападающего, сообщает COPE.

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