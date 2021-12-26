4 автомобильных марки постепенно исчезают с российского рынка

Исчезающие автомобилиЗа последние годы автомобильный рынок России претерпел значительные изменения. Какие-то марки набирают популярность, а другие медленно, но неуклонно уходят с горизонта, не выдерживая конкуренции с более практичными моделями.
Исчезающие автомобилиЗа последние годы автомобильный рынок России претерпел значительные изменения. Какие-то марки набирают популярность, а другие медленно, но неуклонно уходят с горизонта, не выдерживая конкуренции с более практичными моделями.
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