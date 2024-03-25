Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Замкомандующего ЛВО наградил бойцов, задержавших участников теракта в «Крокусе»

Замкомандующего ЛВО наградил бойцов, задержавших участников теракта в «Крокусе»

Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Эседулла Абачев наградил военнослужащих группировки прикрытия государственной границы Российской Федерации, которые отличились в ходе задержания террористов, совершивших нападение на посетителей подмосковного «Крокус Сити Холла».

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