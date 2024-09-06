Вице-премьер Госсовета КНР провел встречу с президентом Габона

Пекин, 5 сентября /Синьхуа/ -- Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян в четверг провел встречу с президентом Габона Брисом Олиги Нгемой, который находится в Пекине для участия в саммите Форума китайско-африканского сотрудничества /ФКАС/ 2024 года.