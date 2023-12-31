ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ДИРЕКТОРА БОБРУЙСКОГО ЛЕСХОЗА.

Уважаемые коллеги!Ветераны лесной отрасли!Поздравляю Вас с наступающим Новым годом и Рождеством!И хочу выразить вам свою благодарность за ваш усердный труд, за ваше старание и неоценимый вклад в наше общее дело!Пусть наступающий год будет для вас счастливым и плодотворным и принесет множество побед и сил для воплощения запланированных идей!Желаю ва .