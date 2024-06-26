В Москву прибыли новые электропоезда "Иволга 4.0"

В Москве продолжается модернизация подвижного состава Московских центральных диаметров (МЦД). Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил о доставке в столицу еще девяти электропоездов серии Ivolga 4.
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