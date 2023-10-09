В США заявили, что в ближайшие дни объявят о новой военной помощи Израилю

Власти Соединённых Штатов Америки намерены в ближайшие дни объявить о новой военной помощи Израилю. Об этом журналистам сказал 9 октября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
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