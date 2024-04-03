В Госдуме предложили увеличить срок выплат по уходу за ребенком до трех лет

В России захотели увеличить срок выплаты по уходу за ребенком с полутора до трех лет. С таким предложением к министру труда и социальной защиты Антону Котякову обратился лидер думской фракции «Справедливая Россия За правду» Сергей Миронов, пишут «Известия».
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