В Госдуме предложили увеличить срок выплат по уходу за ребенком до трех лет

В России захотели увеличить срок выплаты по уходу за ребенком с полутора до трех лет. С таким предложением к министру труда и социальной защиты Антону Котякову обратился лидер думской фракции «Справедливая Россия За правду» Сергей Миронов, пишут «Известия».