Актер Павел Баршак рассказал о своем состоянии после избиения

Актер был госпитализирован с пробитой грудной клеткой и переломом реберРоссийский актер Павел Баршак, попавший в больницу после того, как его избили в гостях у подруги, чувствует себя лучше, его планируют выписать 11 октября.
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