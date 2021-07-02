Южный Федеральный

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В Финляндии призвали граждан страны отказаться от поездок в Россию

В Финляндии призвали граждан страны отказаться от поездок в Россию

Национальный институт здравоохранения и социального развития Финляндии выпустил рекомендацию, в которой просит граждан страны воздержаться от поездок в Россию из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мутаций COVID-19.

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