Басурин заявил, что ВСУ не выпускают мирных граждан через гуманитарные коридоры

Представитель народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что мирные жители Волновахи и Мариуполя не смогут покинуть города через организованные Россией гуманитарные коридоры, поскольку им препятствуют националисты.
Представитель народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что мирные жители Волновахи и Мариуполя не смогут покинуть города через организованные Россией гуманитарные коридоры, поскольку им препятствуют националисты.
Свежие комментарии