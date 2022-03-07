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Басурин заявил, что ВСУ не выпускают мирных граждан через гуманитарные коридоры

Басурин заявил, что ВСУ не выпускают мирных граждан через гуманитарные коридоры

Представитель народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что мирные жители Волновахи и Мариуполя не смогут покинуть города через организованные Россией гуманитарные коридоры, поскольку им препятствуют националисты.

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