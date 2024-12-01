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Загитова провела мастер-класс в «Лужниках» для 250 человек

Загитова провела мастер-класс в «Лужниках» для 250 человек

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова провела мастер-класс на катке в Москве для 250 человек.

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