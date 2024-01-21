МИД: террористические атаки Киева показали отсутствие его воли к миру

Террористические инциденты в Киеве свидетельствуют о нежелании украинского руководства приложить усилия к достижению мира и разрешению конфликта путем дипломатических средств, заявили в Министерстве Иностранных Дел России.
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