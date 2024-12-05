От литовца Валдаса Барткявичюса (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), осквернившего мемориал в городе Суджа Курской области, отвернулись спонсоры, выделявшие ему деньги на покупку транспорта для Вооруженных сил Украины (ВСУ).