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От осквернившего мемориал в Курской области литовца отвернулись спонсоры

От осквернившего мемориал в Курской области литовца отвернулись спонсоры

От литовца Валдаса Барткявичюса (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), осквернившего мемориал в городе Суджа Курской области, отвернулись спонсоры, выделявшие ему деньги на покупку транспорта для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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