Терьер прокатился на спине пони, показав навыки элитного жокея

В американском городе Финикс, расположенном в штате Аризона, владелец ранчо снял забавное видео со своими питомцами — собакой породы джек-рассел-терьером и ездовым пони, которые показали великолепное взаимодействие.
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