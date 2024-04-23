«Украинцы – это энергия жизни!» Киевская актриса объявила незалежную фабрикой звезд для российского кино

Украинская актриса Леся Самаева, известная в России благодаря таким сериалам, как «Сваты» и «Девять жизней Нестора Махно», утверждает, что многие российские актеры, в частности Антон Батырев, стали звездами кино благодаря Украине.
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