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Картина дня. Финансы

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«Украинцы – это энергия жизни!» Киевская актриса объявила незалежную фабрикой звезд для российского кино

«Украинцы – это энергия жизни!» Киевская актриса объявила незалежную фабрикой звезд для российского кино

Украинская актриса Леся Самаева, известная в России благодаря таким сериалам, как «Сваты» и «Девять жизней Нестора Махно», утверждает, что многие российские актеры, в частности Антон Батырев, стали звездами кино благодаря Украине.

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Комментарии
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Александр Котов
И бляди известные
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18 час.
карюкалов вячеслав
Всё просто.
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15 час.
Сергей Трофимов
укроинцы это отбросы человечества со всей европы поэтому эти отбросы человечества нужно уничтожать
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8 час.

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