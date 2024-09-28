В последнее время у певца SHAMANа все из рук вон плохо. Пачками отменяются концерты, он должен миллионы, а брак с женщиной, которая сделала из него звезду, развалился.
Проклятье SHAMANа: ушла жена, должен миллионы
Комментарии
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ап
анатолий панов
У меня такое ощущение, что этот парниша решил, а не заработать ли мне на патриотизме?.
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17 час.
Анатолий
Патриот херов. Этот шаманадзе мне никогда не нравился. Всегда вызывал рвотный рефлекс.
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9 мин.
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