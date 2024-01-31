The Times сообщила об отказе Буданова и Сырского возглавить ВСУ

Пост главнокомандующего ВСУ отказались занять минимум два человека — начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский.
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