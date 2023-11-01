Детский омбудсмен Львова-Белова: из РФ на Украину возвращены 5 детей

Пятеро детей, которые оказались разлученными со своими семьями из-за украинского конфликта, возвращены на Украину, сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову.
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