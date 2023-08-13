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Контракт Кайседо с «Челси» – по схеме «8+1». Сделку на 115 млн фунтов закрывают

Контракт Кайседо с «Челси» – по схеме «8+1». Сделку на 115 млн фунтов закрывают

По данным журналиста Фабрицио Романо, лондонцы согласовали с футболистом контракт сроком до июня 2031 года.

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