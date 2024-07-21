Девушка принесла травмированную собаку в ветклинику и бросила её

Девушка принесла в иркутскую ветклинику пострадавшую собаку, бросила её и скрылась. Как рассказали RT в учреждении, после того, как посетительнице назвали стоимость первичного приёма и лечения собаки (около 2 тыс.
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