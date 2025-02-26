Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Нина
    Развели аул в России, а ведь предупреждали, ничем хорошим для России это не кончится, лишь демографию для галочки под...Мальчик из Узбеки...
  • Александр Салтановский
    Старухе фон дУр сразу ведёрную зарядить, меньшего объёма не сработает!Евросоюз не знает...
  • Иван Ураганов
    Тк есть закон,если подросток совершил противоправные действия,то подлежит депортация всего семейства,не зависимо от г...Мальчик из Узбеки...

Господин певец Муромов просит хотя бы 150 тысяч на своё содержание... Я просто рыдаю!

Господин певец Муромов просит хотя бы 150 тысяч на своё содержание... Я просто рыдаю!

Наталия Солдатова Всё есть везде Дожила я до преклонных лет, а многого в этой жизни так и не понимаю.

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