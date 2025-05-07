Хэтчбек Yugo: попытка возрождения[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Югославскую марку Yugo едва ли можно назвать легендарной, однако даже она удостоилась попытки возрождения! Ведь выпускавшая эти машины компания Zastava была единственным автопроизводителем в Югославии, а позже в Сербии.