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Царьград

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Худайбердиева высказалась о конфликте с охраной «РЖД Арены»

Худайбердиева высказалась о конфликте с охраной «РЖД Арены»

Фигуристка Елизавета Худайбердиева столкнулась с конфликтом на «РЖД Арене», где охранник нахамил спортсменке.

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