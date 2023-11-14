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Севастополь простился с Яном Сухановым, героем битвы за Мариуполь: “Организм не справился”

Севастополь простился с Яном Сухановым, героем битвы за Мариуполь: “Организм не справился”

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил трагическую новость. Офицер Ян Суханов находился в зоне СВО с самого первого дняВ телеграм-канале главы Севастополя Михаила Развожаева появилась информация о смерти начштаба 810-й отдельной бригады морской пехоты ЧФ Яна Суханова.

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