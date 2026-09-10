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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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РУСАДА с начала года взяло у спортсменов 7 272 допинг-пробы

Инспекторы Российского антидопингового агентства ( РУСАДА ) с начала года взяли у спортсменов 7 272 допинг-пробы.

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