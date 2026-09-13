Заммэр Москвы зафиксировал снижение ДТП с мотоциклистами на 2%

В Москве за восемь месяцев текущего года зафиксировано около 620 ДТП с мотоциклистами, что на 2% меньше показателей прошлого года.
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