Вниманию настаяшшых мужыкофф!

Автор - циник, то есть киник. Я уважаю эту философскую школу. Киники свободны от иллюзий.

Валерий Мязин

Автор забыл с кем Россия проводит СВО не с Украиной а с нацистко бандеровским отродьем.Украины как таковой уже не существует, она живёт в долг, покрывать который Россия точно не будет.