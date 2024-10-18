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Вниманию настаяшшых мужыкофф!

Вниманию настаяшшых мужыкофф!

Олег Боровских- личное мнение *** Вчера я разместил у себя публикацию под названием "Мы на пороге тяжëлого кризиса".

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Комментарии
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Андрей ПандовРихтер
Автор - циник, то есть киник. Я уважаю эту философскую школу. Киники свободны от иллюзий.
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16 час.
Валерий Мязин
Автор забыл с кем Россия проводит СВО не с Украиной а с нацистко бандеровским отродьем.Украины как таковой уже не существует, она живёт в долг, покрывать который Россия точно не будет.
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14 час.
Игорь Михайлович
судя по комментам, смысл статьи так никто и не понял  ))
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8 час.

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