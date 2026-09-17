"Калибры" и "Искандеры" достигли целей: ПВО Украины оказалась бессильна этой ночью

В ночь на 17 сентября украинская ПВО не смогла перехватить ни одну из запущенных Россией дальнобойных ракет.
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