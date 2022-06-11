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США собираются поддерживать статус-кво в Тайваньском проливе

США собираются поддерживать статус-кво в Тайваньском проливе

REUTERS/Kai Pfaffenbach США будут обеспечивать сохранение текущего положения в Тайваньском проливе. Соответствующее заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин во время выступления на ежегодной конференции по безопасности "Диалог Шангри-ла".

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