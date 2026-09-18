Путин назначил выборы в Госдуму: голосование началось в Подмосковье

В Подмосковье начались выборы - более 3930 участков открылись 18 сентября. Президент Владимир Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября.
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